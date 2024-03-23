https://ria.ru/20240323/yemen-1935349644.html

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 23.03.2024

Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в субботу сообщило, что получило информацию об инциденте у йеменского порта Моха... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:58

2024-03-23T18:58

2024-03-23T19:51

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в субботу сообщило, что получило информацию об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка). "UKMTO известно об инциденте, произошедшем в 23 морских милях к востоку от Мохи, Йемен", — говорится в заявлении управления, размещенном в соцсети X. Отмечается, что проводится расследование, судам советуют проходить этот район с осторожностью. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240323/khusity-1935169675.html

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в мире, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, йемен