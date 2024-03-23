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Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте

Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте

Москва и область выплатят денежные компенсации пострадавшим в "Крокус сити холле" в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:27

2024-03-23T11:27

2024-03-23T11:31

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Москва и область выплатят денежные компенсации пострадавшим в "Крокус сити холле" в размере от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области", - написал Собянин.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), москва, крокус сити холл