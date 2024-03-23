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Процедура выборов президента Словакии

Процедура выборов президента Словакии - РИА Новости, 23.03.2024

Процедура выборов президента Словакии

В соответствии с конституцией Словацкой республики (1992), президент является главой государства и избирается сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:40

справки

словакия

выборы

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В соответствии с конституцией Словацкой республики (1992), президент является главой государства и избирается сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании.День голосования объявляется председателем Национального совета Словакии не позднее, чем за 55 дней до его проведения.Президентом может быть избран гражданин Словакии, постоянно проживающий на ее территории, имеющий право голоса и достигший возраста 40 лет.Не могут быть избранными недееспособные граждане, лишенные свободы либо осужденные за умышленное уголовное преступление, если судимость не погашена.Кандидаты в президенты могут быть выдвинуты либо членами парламента, если за них проголосуют 15 человек, либо гражданами, на основании петиции, собравшей не менее 15 тысяч подписей граждан, достигших 18 лет. Предложения должны быть отправлены председателю Национального совета Словацкой Республики в течение 21 дня после назначения даты выборов.Предвыборная агитация начинается в день объявления о выборах президента и заканчивается за 48 часов до дня голосования. Кандидат может потратить до 500 тысяч евро на избирательную кампанию в обоих турах голосования.Фамилии кандидатов вносятся в бюллетень для голосования в алфавитном порядке.Кандидат в президенты может снять свою кандидатуру не позднее, чем за 48 часов до начала первого тура выборов. Если кандидат снимается с выборов после утверждения формы избирательного бюллетеня, сведения о нем остаются в бюллетене.Принимать участие в выборах могут граждане, достигшие возраста 18 лет, не имеющие установленных законом ограничений.Выборы проводятся в субботу. Голосование длится с 7.00 до 22.00. Если этого требуют местные условия, начало голосование может быть назначено на более ранний час, но не более, чем на два часа.В день выборов избиратель прибывает на избирательный участок и представляет комиссии документ, подтверждающий личность. Ему выдаются пустой конверт и избирательный бюллетень, с которыми необходимо пройти в кабину для голосования. Заполненный бюллетень помещается в конверт и опускается в урну.Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов избирателей. Если в первом туре никто не получает необходимого результата, в течение 14 дней с момента голосования проводится второй тур выборов. В нем могут принимать участие два кандидата с наилучшими результатами в первом туре. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.Если один из двух кандидатов, получивших наибольшее количество действительных голосов в первом туре выборов, отказывается от участия в выборах, то во втором туре участвует кандидат, получивший в первом туре следующее по количеству число действительных голосов.Второй тур не может быть проведен при отсутствии кандидатов. В этом случае председатель Национального совета в течение семи дней объявляет о новых выборах, которые должны состояться в течение 60 дней после их объявления.Если на должность президента баллотируется только один кандидат, то он будет считаться избранным, если получит более половины действительных голосов избирателей, пришедших на выборы.Избранный кандидат вступает в должность после принятия присяги в день прекращения полномочий предыдущего президента.При досрочном окончании полномочий избранный кандидат занимает пост на следующий день после даты выборов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, словакия, выборы