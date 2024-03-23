Воробьев поблагодарил врачей за помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"
Воробьев поблагодарил врачей, помогающих пострадавшим при теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые оказывают помощь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле".
"Хочу вас всех обнять, поблагодарить. Вы - большие молодцы, спасаете жизни", - сказал Воробьев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.