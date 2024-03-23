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Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:38 23.03.2024 (обновлено: 00:57 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/voda-1935125541.html
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл" - РИА Новости, 23.03.2024
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:38
2024-03-23T00:57
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара. Работает авиация. Вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кадры тушения пожара в "Крокусе"
Новые кадры тушения пожара в "Крокусе" от МЧС. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды.
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РИА Новости
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крокус сити холл, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
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Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"

МЧС: вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара. Работает авиация. Вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды", - говорится в сообщении.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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