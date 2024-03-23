https://ria.ru/20240323/voda-1935125541.html

Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"

Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл" - РИА Новости, 23.03.2024

Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл"

Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:38

2024-03-23T00:38

2024-03-23T00:57

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935131184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c89eb75476b1132f459e016ef2ee46ad.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды на горящий "Крокус сити холл", спасатели принимают все меры для ликвидации пожара, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для ликвидации пожара. Работает авиация. Вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кадры тушения пожара в "Крокусе" Новые кадры тушения пожара в "Крокусе" от МЧС. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. 2024-03-23T00:38 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл, видео