https://ria.ru/20240323/uscherb-1935387859.html
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс - РИА Новости, 23.03.2024
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:27
2024-03-23T23:27
2024-03-23T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
укрэнерго
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_86a56b6e55215e76df09a6c00e70b030.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выедена из строя. "По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 гривен (более 4 тысяч долларов -ред.)", - говорится в публикации на сайте министерства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934854337_0:64:960:784_1920x0_80_0_0_6640e4e6906f45e69555353661b0ebeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укрэнерго, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго, Донецкая Народная Республика
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс
На Украине ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс оценили в $4 тыс