https://ria.ru/20240323/uscherb-1935387859.html

На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс

На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс - РИА Новости, 23.03.2024

На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:27

2024-03-23T23:27

2024-03-23T23:27

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выедена из строя. "По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 гривен (более 4 тысяч долларов -ред.)", - говорится в публикации на сайте министерства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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