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На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:27 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/uscherb-1935387859.html
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс - РИА Новости, 23.03.2024
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:27
2024-03-23T23:27
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в мире
украина
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укрэнерго
донецкая народная республика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов. В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выедена из строя. "По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 гривен (более 4 тысяч долларов -ред.)", - говорится в публикации на сайте министерства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, укрэнерго, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго, Донецкая Народная Республика
На Украине оценили ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс

На Украине ущерб водным ресурсам от ударов по Днепрогэс оценили в $4 тыс

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценило ущерб водным ресурсам от ударов по ДнепроГЭС в 4 тысячи долларов.
В пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщила об аварийных отключениях в шести областях и на подконтрольной Киеву части ДНР. "Укргидроэнерго" сообщила об ударе по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В результате ударов станция была выедена из строя.
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"По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 гривен (более 4 тысяч долларов -ред.)", - говорится в публикации на сайте министерства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкрэнергоДонецкая Народная Республика
 
 
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