Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов
Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, тем самым избежав шатдауна
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна, следует из трансляции голосования.
За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя.
Шатдауном в Штатах называется прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, вынуждены продолжать выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправляют в вынужденный отпуск.
Документ также предусматривает выделение 300 миллионов долларов Украине, а также 3,3 миллиарда долларов — Израилю.
Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 300 миллионов долларов на прошлой неделе. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом Вашингтон признал, что Украине хватит нового пакета помощи лишь на пару недель.
Президент США Джо Байден подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.