https://ria.ru/20240323/usa-1935199450.html

Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов

Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов - РИА Новости, 23.03.2024

Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов

Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:18

2024-03-23T09:18

2024-03-23T10:14

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна, следует из трансляции голосования.За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя.Документ также предусматривает выделение 300 миллионов долларов Украине, а также 3,3 миллиарда долларов — Израилю.Президент США Джо Байден подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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украина

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, израиль, украина