https://ria.ru/20240323/ukraina-1935389124.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 23.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:42

2024-03-23T23:42

2024-03-23T23:43

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области звучит с 21.05 мск. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - сообщает ТВ в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, харьков, украина, вооруженные силы рф, в мире