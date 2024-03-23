https://ria.ru/20240323/ubiytsa-1931777941.html

"Был уверен, что не расстреляют". Из-за кого в СССР нарушили Конституцию

"Был уверен, что не расстреляют". Из-за кого в СССР нарушили Конституцию - РИА Новости, 23.03.2024

"Был уверен, что не расстреляют". Из-за кого в СССР нарушили Конституцию

Шестьдесят лет назад громкое преступление вынудило советское правительство изменить уголовную систему. Высшую меру наказания применили к подростку —... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:00

2024-03-23T08:00

2024-03-23T08:03

ссср

ленинград

никита хрущев

леонид брежнев

смертная казнь

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Дарья Юдкина. Шестьдесят лет назад громкое преступление вынудило советское правительство изменить уголовную систему. Высшую меру наказания применили к подростку — единственный раз в истории СССР. О том, почему на это пошли, — в материале РИА Новости.Потенциальный убийцаОсенью 1963-го в Ждановском районе Ленинграда обворовали киоск печати, баню, парикмахерскую и Дом быта. Также были нападения на прохожих — преступник пытался вырвать из рук сумку. Пострадавшие и очевидцы сообщили, что это делал подросток.Его быстро нашли. Аркашу Нейланда местные милиционеры хорошо знали — он часто попадал в участок.В 12 лет исключили из школы за неуспеваемость. За хулиганство и воровство поставили на учет в детской комнате милиции. Отправили в интернат — и оттуда выгнали. Пристроили слесарем в “Ленпищемаш” — уволился.Дело с кражами закрыли из-за возраста. Нейланд, почувствовав безнаказанность, решил действовать по-крупному.Сборщик макулатурыВ один из январских дней 1964-го в квартиру № 9, где хозяйка, Лариса Купреева, занималась домашними делами вместе с маленьким сыном, постучали. На пороге стояли школьники: просили макулатуру. Лариса что-то для них подобрала, а те взяли на заметку: у хозяйки золотая коронка, в комнате — цветной телевизор, роскошь по тем временам.Вскоре обокрали квартиру этажом ниже. Дворник поймала воров на выходе из дома. В Аркаше Нейланде и Виталике Кубарове жительница подъезда узнала сборщиков макулатуры. С одним из них ей пришлось встретиться еще раз.Из участка Нейланд сбежал. Подростка безуспешно искали три дня. Как выяснилось, тот отсиживался в подвале. И там у него возник новый план.ТопорДвадцать седьмого января Аркаша появился дома. Но ненадолго: взял какие-то вещи, топор с кухни и отправился в уже присмотренную им богатую квартиру. Представился сборщиком металлолома, однако Лариса узнала его и не пустила на порог.Нейланда это не смутило — через пару минут он вновь постучал в квартиру № 9. Сказал, что принес почту. Когда хозяйка приоткрыла дверь, набросился на нее.Чтобы соседи не слышали крики, включил стоявший в комнате радиоприемник на полную громкость. Убедившись в смерти женщины, стал обыскивать квартиру. Плачущий сын Купреевой его сильно нервировал. Судебно-медицинская экспертиза насчитала потом на теле малыша шесть ударов топором.Подросток увидел среди прочих вещей фотоаппарат “Зоркий”. И сделал на него 11 снимков убитой, предварительно сняв с трупа одежду. Фотографии, как установили позже, Аркаша собирался продать как порнографические.В квартире убийца провел около часа. Затем, забрав деньги и документы хозяев, открыл газ на кухне и развел костер в комнате. Топор оставил на балконе.Путешествие в МосквуПожар не получился, улики находили одну за другой.Под подозрение попал глава семьи Купреевых. Следствие смущало отсутствие следов взлома и то, что пропало всего несколько предметов. Выглядело так, что ограблением маскировали убийство.Топор обнаружили лишь на третий день, но это спасло мужа погибшей от тюрьмы. Тогда же соучастник Виталик Кубаров рассказал следователям, как вместе с Нейландом приходил в эту квартиру. Подростка объявили во всесоюзный розыск.В это время он уже был в Москве. Оттуда собирался на юг. Во время прогулки по городу познакомился с другим несовершеннолетним бродягой Нестеровым, пригласил его в попутчики.Тридцатого января подростки сошли с поезда в Сухуми. Но начать новую жизнь не успели — у милиции уже были ориентировки с фотографией."Обратной силы не имеет"При обыске у Нейланда изъяли похищенный фотоаппарат с кадрами жертвы. Признался он не сразу и после допросов вел себя с предельным цинизмом. Уверял, что продолжит убивать. Был уверен: из-за возраста получит небольшой срок. Так бы и было, если бы не стечение обстоятельств.Семнадцатого февраля 1964-го Президиум Верховного Совета СССР вернул отмененное в 1959-м постановление, по которому подростков могли расстреливать. До сих пор специалисты спорят: это совпадение или же подействовало дело Нейланда.А оно было очень громким: люди выходили на митинги, требовали самой суровой кары. Заваливали жалобами прокуратуру и суды. По некоторым данным, из трех увесистых томов уголовного дела один заняли обращения граждан.Тем не менее юридически это ничего не меняло: ведь закон не имеет обратной силы.Судьба Нейланда оставалась неясной."Не хочу умирать!"Судебный процесс был закрытым. Двадцать третьего марта вынесли вердикт: смертная казнь. Убийца до последнего был уверен в ином исходе. Услышал приговор, пришел в ужас. По словам очевидцев, в ночь после заседания у него случилась истерика: колотил в дверь камеры и кричал “Я не хочу умирать!”На следующий день он подал прошение о помиловании. По одной из версий, отменить казнь Никиту Хрущева просил сам Леонид Брежнев.Двенадцатого июня Верховный суд отклонил прошение о помиловании, и 11 августа подростка казнили.Де-юре это было нарушением закона — зарубежная пресса еще несколько лет вспоминала эту историю. Кроме того, некоторые советские юристы и журналисты сомневались в доказанности вины Нейланда.Но все объяснялось просто: материалы дела очень долго были засекречены. В 2021-м к ним наконец открыли доступ, и все сомнения развеялись.

https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

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ссср, ленинград, никита хрущев, леонид брежнев, смертная казнь