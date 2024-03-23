https://ria.ru/20240323/tsvety-1935136896.html

Белорусы продолжают нести цветы к посольству России в Минске

Белорусы продолжают нести цветы к посольству России в Минске - РИА Новости, 23.03.2024

Белорусы продолжают нести цветы к посольству России в Минске

Граждане Белоруссии продолжают нести цветы к зданию посольства России в Минске в знак скорби в связи с терактом в "Крокус сити холле", несмотря на поздний час,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:16

2024-03-23T01:16

2024-03-23T01:28

теракт в "крокус сити холле"

минск

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Граждане Белоруссии продолжают нести цветы к зданию посольства России в Минске в знак скорби в связи с терактом в "Крокус сити холле", несмотря на поздний час, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее сообщалось, что первые цветы появились у здания посольства в знак скорби в связи с трагедией в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. "Белорусы, несмотря на поздний час, продолжают нести цветы в знак скорби к посольству РФ в Минске", - говорится в сообщении Sputnik Беларусь в Telegram-канале. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле". В нём Лукашенко отметил, что в Белоруссии решительно осуждают "это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания". Глава белорусского государства выразил убежденность в том, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

минск

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

минск, крокус сити холл