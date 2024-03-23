https://ria.ru/20240323/traur-1935366956.html

Посольство Британии приспустит флаг в день траура по погибшим при теракте

Посольство Британии приспустит флаг в день траура по погибшим при теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство Британии приспустит флаг в день траура по погибшим при теракте

Посольство Британии в Москве планирует приспустить свой флаг в День траура по погибшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:03

2024-03-23T21:03

2024-03-23T21:11

крокус

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Посольство Британии в Москве планирует приспустить свой флаг в День траура по погибшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в дипмиссии."Да, завтра наш флаг будет приспущен", - рассказали в посольстве Великобритании в субботу.Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил ранее, что Лондон строжайшим образом осуждает смертоносный теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Он принес соболезнования семьям погибших.Посольство Австралии в России первым сообщило, что приспустило национальный флаг на своем здании у связи с произошедшим терактом в Подмосковье.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935294728.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html

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крокус, крокус сити холл, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия