https://ria.ru/20240323/traur-1935236027.html

Телебашни из-за трагедии в Москве изменят подсветку

Телебашни из-за трагедии в Москве изменят подсветку - РИА Новости, 23.03.2024

Телебашни из-за трагедии в Москве изменят подсветку

Телебашни из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" изменят подсветку на цвета российского флага и горящую свечу, сообщили РИА Новости в Российской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:51

2024-03-23T11:51

2024-03-23T11:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телебашни из-за трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" изменят подсветку на цвета российского флага и горящую свечу, сообщили РИА Новости в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТСР). "Телебашни РТРС в связи с трагическими событиями в Москве изменят подсветку на цвета российского флага и горящую свечу", - говорится в сообщении. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935227145.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)