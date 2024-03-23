https://ria.ru/20240323/traur-1935144965.html

Постпредство России при ООН приспустило флаг в знак траура

Постпредство России при ООН приспустило флаг в знак траура - РИА Новости, 23.03.2024

Постпредство России при ООН приспустило флаг в знак траура

Постоянное представительство России при ООН в Женеве спустило государственный флаг в знак траура в связи с терактом в Москве, сообщил глава ведомства Геннадии... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:50

2024-03-23T01:50

2024-03-23T01:50

теракт в "крокус сити холле"

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женева (город)

оон

геннадий гатилов

московская область (подмосковье)

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ЖЕНЕВА, 23 мар - РИА Новости. Постоянное представительство России при ООН в Женеве спустило государственный флаг в знак траура в связи с терактом в Москве, сообщил глава ведомства Геннадии Гатилов на Telegram-канале постпредства. "В знак траура и солидарности со всеми жертвами сегодняшней жуткой трагедии в Москве в нашем постпредстве приспущен государственный флаг. Нельзя словами передать весь ужас и отвращение от этого бесчеловечного теракта, по сути преступления против человечности. Можно лишь выразить глубочайшее сочувствие и соболезнования всем жертвам и пострадавшим, их семьям и близким", - говорится в публикации. Гатилов добавил, что постпредство РФ получает сообщения со словами поддержки от неравнодушных швейцарцев и дипломатов из дружественных стран. Дипломат цитирует слова одного местного жителя: "пусть сегодня прекрасная русская душа в слезах, со временем она исцелится и окрепнет в единстве". "Нелюдям, хладнокровно в упор расстреливавшим женщин и детей, пощады не будет", - подчеркнул постпред.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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