Постпредство России при ООН приспустило флаг в знак траура

Российское постпредство при ООН в Женеве приспустило флаг в знак траура
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.
Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.
Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.
Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.
Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.
Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.
Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.