https://ria.ru/20240323/terrorizm-1935169271.html

Посол России призвал усилить кооперацию в борьбе с терроризмом

Посол России призвал усилить кооперацию в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.03.2024

Посол России призвал усилить кооперацию в борьбе с терроризмом

Трагедия в Красногорске говорит о необходимости международного сотрудничества по противодействию террористической угрозе, сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:08

2024-03-23T05:08

2024-03-23T05:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий феоктистов

крокус

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мар - РИА Новости. Трагедия в Красногорске говорит о необходимости международного сотрудничества по противодействию террористической угрозе, сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Сегодняшняя трагедия ещё раз указывает на безотлагательную необходимость наращивания двустороннего и международного сотрудничества по противодействию теругрозе и её последовательному искоренению, без политизации и двойных стандартов", - говорится в заявлении посла, которое приводит посольство. Аргентина ранее осудила теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. "Признательны руководству Аргентины за оперативную реакцию на совершённый кровавый террористический акт, повлекший за собой многочисленные человеческие жертвы", - отметил посол. "Решительное осуждение данной атаки, проявленные солидарность и сочувствие в этот скорбный час рассматриваем в качестве подтверждения принципиальной позиции страны о неприемлемости любых форм и методов террористической деятельности. В Буэнос-Айресе это хорошо понимают, испытав на себе все ужасы бомбового терроризма 1990-х годов", - добавил Феоктистов. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), дмитрий феоктистов, крокус, в мире