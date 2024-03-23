https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault - РИА Новости, 23.03.2024
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
Напавшие на "Крокус сити холл" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault, фото есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:41
2024-03-23T00:41
2024-03-23T02:33
теракт в "крокус сити холле"
крокус
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935128642_0:275:836:745_1920x0_80_0_0_1ef270c766fb9d9aed8456773a59ff5a.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Напавшие на "Крокус сити холл" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault, фото есть в распоряжении РИА Новости.На снимке запечатлен автомобиль Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935128642_0:112:836:739_1920x0_80_0_0_958dab2ee7d96bf633b44d06de262177.jpg
Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-23T00:41
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, происшествия, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
Напавшие на "Крокус" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Напавшие на "Крокус сити холл" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault, фото есть в распоряжении РИА Новости.
На снимке запечатлен автомобиль Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.
В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске
произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.
По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.