https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html

Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault

Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault - РИА Новости, 23.03.2024

Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault

Напавшие на "Крокус сити холл" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault, фото есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:41

2024-03-23T00:41

2024-03-23T02:33

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Напавшие на "Крокус сити холл" террористы, предположительно, скрылись на белом Renault, фото есть в распоряжении РИА Новости.На снимке запечатлен автомобиль Renault Symbol в старом кузове белого цвета с тонированным задним стеклом.В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Площадь возгорания, по последним данным, составляет 12,9 тысячи квадратных метров.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры пожара в "Крокус Сити Холле" Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. 2024-03-23T00:41 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус, происшествия, московская область (подмосковье)