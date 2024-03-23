https://ria.ru/20240323/terakt-1935389701.html

"Ловить и вешать". Жители Авдеевки поддержали москвичей после теракта

"Ловить и вешать". Жители Авдеевки поддержали москвичей после теракта - РИА Новости, 23.03.2024

"Ловить и вешать". Жители Авдеевки поддержали москвичей после теракта

Жители недавно освобожденной Авдеевки в ДНР понимают чувства москвичей после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", так как сами авдеевцы долгие годы... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:57

2024-03-23T23:57

2024-03-23T23:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

авдеевка

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935388634_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50e528b3eb3bd193b1e3e92a4582d1b3.jpg

АВДЕЕВКА (ДНР), 23 мар — РИА Новости. Жители недавно освобожденной Авдеевки в ДНР понимают чувства москвичей после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", так как сами авдеевцы долгие годы были объектом террора со стороны украинских боевиков, а с террористами, как считают местные жители, надо разговаривать жестко. Василий Иванович (фамилию отказался называть в целях безопасности) живет неподалеку от Свято-Михайловского храма. Он приглядывает за этой православной церковью, так как здесь пока нет служителей, да и само здание серьезно пострадало в результате боевых действий. Несмотря на проблемы с электричеством и связью, Василий Иванович следил за трагическими событиями в Москве. "Знаю (о трагедии - ред.). Рассуждать тут даже (нечего - ред.). Ловить и вешать. Все. Иначе с ними никак не поборешься, не выведешь их никак. Только уничтожать их надо. Даже их языком с ними говорить, только жестче. Хрущев помиловал (бандеровцев - ред.), а теперь вон что", - поделился с РИА Новости своим рецептом борьбы с терроризмом Василий Иванович. По его словам, жители Авдеевки "это пережили и это понимаем, мы это прошли". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, авдеевка, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия