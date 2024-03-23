https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"

МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в "Крокусе"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала саморазоблачительным заявление Владимира Зеленского, который обвинил Москву в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:11

2024-03-23T23:11

2024-03-23T23:45

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

владимир зеленский

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала саморазоблачительным заявление Владимира Зеленского, который обвинил Москву в теракте в "Крокус Сити Холле"."Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить Россию в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит. <...> Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление. Никогда не забывайте! Ради тех, кто вчера не вернулся домой, ради всех, кто на передовой, ради "Аллеи ангелов" — не забывайте", — написала она.Кроме того, дипломат отметила, что киевский режим обвиняет в теракте Россию, пока в Белом доме действия боевиков решительно осудили."Вы посмотрите, как заврались в Белом доме и на Банковой — даже не могут согласовать общую версию", — добавила Захарова.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека, еще 140 пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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россия, крокус, владимир зеленский, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)