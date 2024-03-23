https://ria.ru/20240323/terakt-1935384677.html

В Госдуме обсудят награждение школьника, спасавшего людей в "Крокусе"

В Госдуме обсудят награждение школьника, спасавшего людей в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Госдуме обсудят награждение школьника, спасавшего людей в "Крокусе"

Комитет ГД по защите семьи обратится к председателю ГД Вячеславу Володину к совету Госдумы с предложением наградить школьника, спасавшего людей во время теракта РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:57

2024-03-23T22:57

2024-03-23T22:57

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

москва

вячеслав володин

владимир путин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Комитет ГД по защите семьи обратится к председателю ГД Вячеславу Володину к совету Госдумы с предложением наградить школьника, спасавшего людей во время теракта в "Крокусе", сообщила РИА Новости глава комитета Нина Останина. Депутат обратила внимание на героический поступок 15-летнего школьника Ислама, который работал в гардеробной в "Крокусе". Он, как пояснила депутат, действовал по инструкции и спас много жизней, когда руководил людьми во время их попытки эвакуироваться. "Этот парень просто вызывает уважение, восхищение. И наш профильный комитет (по защите семьи) обязательно обратится к председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину, к совету Госдумы, чтобы наградить его (мальчика) почетной грамотой Государственной думы за умелые действия", - сказал Останина. В октябре в Госдуме наградили пенсионера Макарова за защиту школьника от грабителя. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T22:57 true PT1M20S

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