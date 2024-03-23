https://ria.ru/20240323/terakt-1935383810.html

Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал

Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал - РИА Новости, 23.03.2024

Владелец "Крокуса" рассказал, как террористы проникли в зал

Случившееся в "Крокусе" необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей, произошла страшнейшая трагедия за последние 20 лет, сказал владелец "Крокус Сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:52

2024-03-23T22:52

2024-03-23T22:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

араз агаларов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Случившееся в "Крокусе" необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей, произошла страшнейшая трагедия за последние 20 лет, сказал владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов в интервью РБК. "Произошла страшнейшая трагедия, и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило... случившееся необъяснимо с точки зрения общечеловеческих ценностей", - отметил он.Араз Агаларов уточнил, что террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра, и начали стрелять по всему, что видели. Он отметил, что один охранник убит, второй ранен. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), араз агаларов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)