https://ria.ru/20240323/terakt-1935379523.html

Бастрыкин поручил наградить людей, спасавших пострадавших в "Крокусе"

Бастрыкин поручил наградить людей, спасавших пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Бастрыкин поручил наградить людей, спасавших пострадавших в "Крокусе"

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого из участвовавших в спасении людей во время теракта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:10

2024-03-23T22:10

2024-03-23T22:19

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого из участвовавших в спасении людей во время теракта в подмосковном "Крокусе" для рассмотрения вопроса о награждении, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", - говорится в сообщении.Ранее Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокусе".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, александр бастрыкин