https://ria.ru/20240323/terakt-1935375816.html

Киев может быть причастен к теракту в "Крокусе", заявил Зюганов

Киев может быть причастен к теракту в "Крокусе", заявил Зюганов - РИА Новости, 23.03.2024

Киев может быть причастен к теракту в "Крокусе", заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Киев может быть причастен к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, в результате которого погибли более 100... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T21:55

2024-03-23T21:55

2024-03-23T21:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

киев

геннадий зюганов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Киев может быть причастен к теракту в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, в результате которого погибли более 100 человек. "В последние месяцы становилось всё более очевидным сползание бандеровского режима к тактике террора. Не имея возможности победить на поле боя, засевшая в Киеве хунта все больше прибегает к диверсиям в надежде запугать наших граждан", - сказал он журналистам. Теракт КПРФ оценивает как тягчайшее преступление без срока давности, добавил Зюганов. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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происшествия, россия, киев, геннадий зюганов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)