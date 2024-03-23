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Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:44 23.03.2024 (обновлено: 21:45 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935371728.html
Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Нападение террористов на "Крокус сити холл" было не терактом ИГИЛ*, а заказной политической атакой на Россию, предположила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T21:44
2024-03-23T21:45
теракт в "крокус сити холле"
россия
карин кнайсль
владимир путин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
маргарита симоньян
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нападение террористов на "Крокус сити холл" было не терактом ИГИЛ*, а заказной политической атакой на Россию, предположила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "ИГИЛ* не имеет к этому никакого отношения. Это не обычный террористический акт, причина которому - идеология... Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство... Такое впечатление, что это организованное преступление, которое имеет политические основания. Это действие против конкретного государства", - сказала Кнайсль в эфире Первого канала. По ее мнению, сами террористы, не движимые идеологией, просто хотели заработать денег. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
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РИА Новости
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россия, карин кнайсль, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Карин Кнайсль, Владимир Путин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Маргарита Симоньян, Происшествия
Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"

Кнайсль заявила о непричастности ИГИЛ* к заказной политической атаке на "Крокус"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Нападение террористов на "Крокус сити холл" было не терактом ИГИЛ*, а заказной политической атакой на Россию, предположила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"ИГИЛ* не имеет к этому никакого отношения. Это не обычный террористический акт, причина которому - идеология... Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство... Такое впечатление, что это организованное преступление, которое имеет политические основания. Это действие против конкретного государства", - сказала Кнайсль в эфире Первого канала.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
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По ее мнению, сами террористы, не движимые идеологией, просто хотели заработать денег.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКарин КнайсльВладимир ПутинКрокусСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Маргарита СимоньянПроисшествия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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