https://ria.ru/20240323/terakt-1935366554.html

Группа "Пикник" не может выйти на связь с помощницей директора коллектива

Группа "Пикник" не может выйти на связь с помощницей директора коллектива - РИА Новости, 23.03.2024

Группа "Пикник" не может выйти на связь с помощницей директора коллектива

Участники группы "Пикник" после теракта в "Крокусе" не могут связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер, сообщили в официальной группе коллектива... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:56

2024-03-23T20:56

2024-03-23T20:58

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

москва

владимир путин

маргарита симоньян

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Участники группы "Пикник" после теракта в "Крокусе" не могут связаться с помощницей директора Екатериной Кушнер, сообщили в официальной группе коллектива "ВКонтакте". "Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас всё ещё нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда", - говорится в сообщении. Директор "Пикника" Юрий Чернышевский уточнил в беседе с РИА Новости, что коллектив разыскивал именно Кушнер. "Да, именно о ней (шла речь - ред.)", - заявил директор, отвечая на вопрос, была ли его помощница тем участником коллектива, о котором говорилось в сообщениях ранее. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T20:56 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T20:56 true PT1M18S

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происшествия, россия, брянская область, москва, владимир путин, маргарита симоньян, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, пикник