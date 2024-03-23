https://ria.ru/20240323/terakt-1935365099.html

Участник ВФМ рассказал о литургиях в Белграде в память о погибших в теракте

Участник ВФМ рассказал о литургиях в Белграде в память о погибших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Участник ВФМ рассказал о литургиях в Белграде в память о погибших в теракте

В Белграде начались литургии, в память о погибших жертвах в подмосковном "Крокусе", вечером русские, живущие там и коренные жители отправятся на богослужение и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:30

2024-03-23T20:30

2024-03-23T20:30

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

москва

россия

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИРИУС, 23 мар – РИА Новости. В Белграде начались литургии, в память о погибших жертвах в подмосковном "Крокусе", вечером русские, живущие там и коренные жители отправятся на богослужение и зажгут свечи, рассказал РИА Новости участник Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе Никола Раданович. Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Раданович был одним из зарубежных участников фестиваля, недавно он вернулся домой из России. Узнав о трагедии, которая произошла в пятницу в Красногорске, Раданович выразил соболезнования, а также рассказал, что в Белграде в связи с произошедшим в РФ начались литургии, сегодня он с друзьями и коллегами отправится на одну из них, чтобы зажечь свечи в память о погибших в теракте жертвах. "Я был очень потрясен ситуацией в Москве, я мысленно с вами. Мое сердце болит. Сербия скорбит вместе с вами, мы сочувствуем, мы разделяем боль. В наших церквях совершаются литургии в память о жертвах, и сегодня вечером мы все собираемся, чтобы оказать поддержку и зажечь свечи. Граждане Белграда, русские, живущие в Белграде, и все мы, кто любит и уважает Россию, сегодня мы идем на литургию", - сказал Раданович. Он отметил, что россияне – не просто "кто-то", а люди не чуждые сербскому народу. "Сербия с русским народом", - заключил Раданович. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T20:30 true PT1M20S

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брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, москва, россия, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф), всемирный фестиваль молодежи — 2024