https://ria.ru/20240323/terakt-1935362842.html

Более четырех тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте

Более четырех тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте - РИА Новости, 23.03.2024

Более четырех тысяч москвичей пришли сдать кровь для пострадавших в теракте

За сегодняшний день более 4 тысяч москвичей пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", это... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:13

2024-03-23T20:13

2024-03-23T20:33

теракт в "крокус сити холле"

городское хозяйство москвы

москва

крокус

крокус сити холл

владимир путин

маргарита симоньян

брянская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За сегодняшний день более 4 тысяч москвичей пришли к донорским центрам, чтобы сдать кровь и помочь пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле", это беспрецедентное количество, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."За сегодняшний день более 4 тысяч москвичей пришли на помощь пострадавшим. Большое количество желающих помочь пострадавшим собралось уже к открытию Центра, а прибывавший в течение дня поток горожан стал беспрецедентным", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение дня на каждом донорском пункте для москвичей организовали раздачу воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови. Для комфортного ожидания людям также была представлена возможность согреться в автобусах."Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжает свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и вновь откроется в 8 утра в воскресенье", - добавили в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T20:13 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T20:13 true PT1M18S

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