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Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:56 23.03.2024 (обновлено: 20:29 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935360479.html
Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России
Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России - РИА Новости, 23.03.2024
Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России
Латвийская полиция запрещает жителям Риги приносить цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила российская дипмиссия в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:56
2024-03-23T20:29
теракт в "крокус сити холле"
рига
россия
крокус сити холл
брянская область
владимир путин
маргарита симоньян
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Латвийская полиция запрещает жителям Риги приносить цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале."В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге", — заявили в ведомстве, отметив, что местная полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию, чтобы "почтить память жертв чудовищного теракта".Как отметили дипломаты, местным "блюстителям порядка", видимо, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю.В итоге люди создали стихийный мемориал на противоположной стороне улицы."Через дорогу от посольства среди "экспонатов" антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами", — добавили в дипмиссии.Там также обратили внимание, что Латвия до сих пор не выразила соболезнования семьям погибших и не осудила этот зверский теракт.Такое поведение наводит на мысль, что в Риге знают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении россиян, резюмировали в посольстве.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.СК возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Разбор завалов в "Крокусе"
Разбор завалов в "Крокусе"
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рига, россия, крокус сити холл, брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), крокус, александр бортников, московская область (подмосковье), в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Рига, Россия, Крокус Сити Холл, Брянская область, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Александр Бортников, Московская область (Подмосковье), В мире
Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России

В Риге полиция запретила жителям нести цветы к посольству РФ в память о погибших

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкАкции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Акции памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Латвийская полиция запрещает жителям Риги приносить цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале.
"В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге", — заявили в ведомстве, отметив, что местная полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию, чтобы "почтить память жертв чудовищного теракта".
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Как отметили дипломаты, местным "блюстителям порядка", видимо, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю.
В итоге люди создали стихийный мемориал на противоположной стороне улицы.
"Через дорогу от посольства среди "экспонатов" антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами", — добавили в дипмиссии.
Там также обратили внимание, что Латвия до сих пор не выразила соболезнования семьям погибших и не осудила этот зверский теракт.
Такое поведение наводит на мысль, что в Риге знают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении россиян, резюмировали в посольстве.

Теракт в "Крокусе"

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РигаРоссияКрокус Сити ХоллБрянская областьВладимир ПутинМаргарита СимоньянДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)КрокусАлександр БортниковМосковская область (Подмосковье)В мире
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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