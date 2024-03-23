https://ria.ru/20240323/terakt-1935360479.html

Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России

Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России - РИА Новости, 23.03.2024

Полиция в Риге запрещает жителям приносить цветы к зданию посольства России

Латвийская полиция запрещает жителям Риги приносить цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила российская дипмиссия в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:56

2024-03-23T19:56

2024-03-23T20:29

теракт в "крокус сити холле"

рига

россия

крокус сити холл

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Латвийская полиция запрещает жителям Риги приносить цветы к посольству России в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале."В знак поддержки России и семьям погибших в результате трагических событий в Подмосковье сотни жителей Латвии, разделяющих боль нашего народа, продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге", — заявили в ведомстве, отметив, что местная полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию, чтобы "почтить память жертв чудовищного теракта".Как отметили дипломаты, местным "блюстителям порядка", видимо, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю.В итоге люди создали стихийный мемориал на противоположной стороне улицы."Через дорогу от посольства среди "экспонатов" антироссийской направленности, размещенных там латвийскими националистами и русофобами", — добавили в дипмиссии.Там также обратили внимание, что Латвия до сих пор не выразила соболезнования семьям погибших и не осудила этот зверский теракт.Такое поведение наводит на мысль, что в Риге знают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении россиян, резюмировали в посольстве.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.СК возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:56 true PT1M20S

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