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Президент Израиля осудил теракт в "Крокусе"

Президент Израиля осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Президент Израиля осудил теракт в "Крокусе"

Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, назвав его варварским, а также выразил соболезнования РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:54

2024-03-23T19:54

2024-03-23T20:07

теракт в "крокус сити холле"

крокус

израиль

крокус сити холл

россия

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владимир путин

брянская область

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, назвав его варварским, а также выразил соболезнования от имени народа Израиля семьям погибших и пострадавших."Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв. Сейчас я разговаривал с послом России ( в Тель-Авиве Анатолием Викторовым) и передал свои соболезнования от имени народа Израиля семьям погибших, российскому народу и его руководству в связи с ужасной гибелью людей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим физически и душевно", - сообщил Герцог в социальной сети X (бывшая Twitter).Президент Израиля подчеркнул, что терроризм любого рода, "особенно террор джихадистов, не разбирает идеологий, народов и религий, сея повсюду смерть и разрушения".Герцог назвал терроризм огромным международным вызовом, которому должны сообща противостоять все страны мира.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:54 true PT1M20S

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