https://ria.ru/20240323/terakt-1935358653.html

ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в теракте в "Крокусе"

ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в теракте в "Крокусе"

ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:53

2024-03-23T19:53

2024-03-23T20:17

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

крокус

россия

красногорск

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", сообщила РИА Новости пресс-служба кредитной организации."ПСБ спишет задолженности по всем кредитам пострадавших в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холл". Банк приносит глубокие соболезнования пострадавшим и их близким", - сказали в пресс-службе банка.Кроме того, "ОТП банк" заявил, что полностью спишет долги семьям погибших в теракте и в индивидуальном порядке примет решение по кредитам пострадавших, если среди них окажутся их клиенты.Ранее ряд банков сообщили, что спишут кредиты пострадавших в теракте: Альфа-банк, "Газпромбанк", банк "ДОМ.РФ", Совкомбанк, "Хоум банк", "Тинькофф". Также Сбербанк обещал урегулировать кредиты пострадавших в теракте клиентов, МКБ спишет семьям погибших все долги по кредитам, банк "Русский стандарт" спишет кредиты погибшим и урегулирует задолженность пострадавших, а ВТБ готов рассматривать все обращения родственников погибших и пострадавших клиентов и в индивидуальном порядке находить решения.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданамиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия

красногорск

брянская область

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:53 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T19:53 true PT1M18S

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