https://ria.ru/20240323/terakt-1935353128.html
Власти Подмосковья установили личности 50 погибших при теракте
Власти Подмосковья установили личности 50 погибших при теракте - РИА Новости, 23.03.2024
Власти Подмосковья установили личности 50 погибших при теракте
Установлена личность, по предварительным данным, 50 погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:21
2024-03-23T19:21
2024-03-23T19:39
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Установлена личность, по предварительным данным, 50 погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сто тридцать три человека, эта цифра тоже уже известна, сегодня считаются погибшими. Пятьдесят человек - предварительно установлена их личность", - сказал он журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Власти Подмосковья установили личности 50 погибших при теракте
Воробьев: установлены личности 50 погибших при теракте в "Крокусе"
КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. Установлена личность, по предварительным данным, 50 погибших в результате теракта в "Крокус сити холле", заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сто тридцать три человека, эта цифра тоже уже известна, сегодня считаются погибшими. Пятьдесят человек - предварительно установлена их личность", - сказал он журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле".
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ
, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе
", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ
, отметив, что все они являются иностранными гражданами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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