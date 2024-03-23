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США осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:17 23.03.2024 (обновлено: 19:48 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935352650.html
США осудили теракт в "Крокусе"
США осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
США осудили теракт в "Крокусе"
Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, заявил госсекретарь... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:17
2024-03-23T19:48
сша
крокус
теракт в "крокус сити холле"
россия
энтони блинкен
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события", — сказал он.Минувшей ночью официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке теракта в российской столице, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с Москвой.При этом, как сообщил источник РИА Новости в спецслужбе, от Вашингтона действительно поступала такая информация, но она не содержала конкретики.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницах находятся 93 человека.Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.СК возбудил уголовное дело о теракте.Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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сша
россия
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Разбор завалов в "Крокусе"
Разбор завалов в "Крокусе"
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сша, крокус, россия, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), владимир путин, александр бортников, крокус сити холл
США, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Энтони Блинкен, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл
США осудили теракт в "Крокусе"

Блинкен: США решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкГорящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий верхний этаж концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Горящий верхний этаж концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события", — сказал он.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 16:37
Минувшей ночью официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке теракта в российской столице, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с Москвой.
При этом, как сообщил источник РИА Новости в спецслужбе, от Вашингтона действительно поступала такая информация, но она не содержала конкретики.

Теракт в "Крокусе"

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.
По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницах находятся 93 человека.
Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 15:15
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАКрокусРоссияЭнтони БлинкенФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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