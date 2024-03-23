https://ria.ru/20240323/terakt-1935352650.html

США осудили теракт в "Крокусе"

США осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

США осудили теракт в "Крокусе"

Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, заявил госсекретарь... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:17

2024-03-23T19:17

2024-03-23T19:48

сша

крокус

теракт в "крокус сити холле"

россия

энтони блинкен

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты решительно осуждают теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события", — сказал он.Минувшей ночью официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что США в марте получили данные о подготовке теракта в российской столице, предположительно в местах массового скопления людей, и поделились ими с Москвой.При этом, как сообщил источник РИА Новости в спецслужбе, от Вашингтона действительно поступала такая информация, но она не содержала конкретики.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницах находятся 93 человека.Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.СК возбудил уголовное дело о теракте.Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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сша

россия

московская область (подмосковье)

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Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:17 true PT1M20S

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сша, крокус, россия, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), владимир путин, александр бортников, крокус сити холл