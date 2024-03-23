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Мьянма осудила теракт в Красногорске

Мьянма осудила теракт в Красногорске - РИА Новости, 23.03.2024

Мьянма осудила теракт в Красногорске

Республика Союз Мьянма осудила теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске, выразив соболезнования правительству и народу России, следует из заявления,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:12

2024-03-23T19:12

2024-03-23T19:20

теракт в "крокус сити холле"

мьянма

красногорск

крокус сити холл

владимир путин

россия

маргарита симоньян

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Республика Союз Мьянма осудила теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске, выразив соболезнования правительству и народу России, следует из заявления, опубликованного на сайте мьянманского МИД."Республика Союз Мьянма решительно осуждает террористический акт в комплексе "Крокус сити холл" к северо-западу от Москвы 22 марта 2024 года, в результате которого погибли и получили ранения десятки невинных людей. Мьянма стойко придерживается позиции осуждения терроризма и насильственного экстремизма во всех его формах и проявлениях. Терроризм - это использование международного насилия, которое подрывает безопасность и стабильность стран. Республика Союз Мьянма выражает соболезнования правительству и народу Российской Федерации, а также семьям погибших", - отметило внешнеполитическое ведомство.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию о том, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T19:12 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T19:12 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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