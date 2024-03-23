https://ria.ru/20240323/terakt-1935348593.html

Разбор завалов в "Крокусе" проводят вручную, заявили в "Центроспасе"

Разбор завалов в "Крокусе" проводят вручную, заявили в "Центроспасе" - РИА Новости, 23.03.2024

Разбор завалов в "Крокусе" проводят вручную, заявили в "Центроспасе"

Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" проводят полностью вручную, тяжелая техника здесь работать не может, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:44

2024-03-23T18:44

2024-03-23T20:08

теракт в "крокус сити холле"

центроспас

крокус сити холл

происшествия

россия

брянская область

москва

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Разбор завалов в "Крокус Сити Холле" проводят полностью вручную, тяжелая техника здесь работать не может, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения "Центроспас" по Москве Андрей Туманов."Сейчас проводятся аварийные работы, связанные с разбором завалов. Завал сложный <...> здесь он практически весь состоит из хаотично разбросанного металла <...> резать приходится практически все вручную <...> ручной инструмент, никакая тяжелая техника на месте работать не может", — рассказал он.Туманов уточнил, что ручной разбор завалов будет идти до полного его завершения.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, сейчас удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.СК возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов в "Крокусе" Разбор завалов в "Крокусе" 2024-03-23T18:44 true PT1M20S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T18:44 true PT1M18S

Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T18:44 true PT2M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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