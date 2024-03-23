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Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:40 23.03.2024 (обновлено: 19:57 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935347701.html
Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе"
Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе"
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в соцсети X провести полное расследование возможных связей... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:40
2024-03-23T19:57
теракт в "крокус сити холле"
россия
флориан филиппо
владимир путин
киев
крокус
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в соцсети X провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в "Крокус Сити Холле"."Теперь необходимо потребовать проведение полного расследования возможных связей (теракта. — Прим. ред.) с Украиной и того, на что в действительности идут миллиарды, которые мы туда (на Украину. — Прим. ред.) отправляем в течение более двух лет", — сказал он.Так Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об осуждении теракта в России.Политик также обратил внимание на "значительное время", которое потребовалось главе республики на то, чтобы отреагировать на трагедию в Подмосковье. Он допустил, что французский лидер "захочет помешать правде выйти наружу".Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.СК возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, флориан филиппо, владимир путин, киев, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), эммануэль макрон, в мире, московская область (подмосковье), украина, александр бортников, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Флориан Филиппо, Владимир Путин, Киев, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Эммануэль Макрон, В мире, Московская область (Подмосковье), Украина, Александр Бортников, Крокус Сити Холл
Французский политик призвал расследовать связи Киева с терактом в "Крокусе"

Филиппо призвал расследовать связи Украины с терактом в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо призвал в соцсети X провести полное расследование возможных связей Украины с терактом в "Крокус Сити Холле".
"Теперь необходимо потребовать проведение полного расследования возможных связей (теракта. — Прим. ред.) с Украиной и того, на что в действительности идут миллиарды, которые мы туда (на Украину. — Прим. ред.) отправляем в течение более двух лет", — сказал он.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Вчера, 16:37
Так Филиппо прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об осуждении теракта в России.
Политик также обратил внимание на "значительное время", которое потребовалось главе республики на то, чтобы отреагировать на трагедию в Подмосковье. Он допустил, что французский лидер "захочет помешать правде выйти наружу".

Теракт в "Крокусе"

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошла стрельба. В концертный зал ворвались мужчины в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
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"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"
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Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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