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В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:10 23.03.2024 (обновлено: 19:58 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935342526.html
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2024
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов
Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:10
2024-03-23T19:58
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
москва
елена афанасьева
владимир путин
маргарита симоньян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в Telegram-канале."Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос", — написала она.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, его до сих пор тушат.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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брянская область
москва
московская область (подмосковье)
красногорск
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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
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россия, брянская область, москва, елена афанасьева, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, лдпр, александр бортников, московская область (подмосковье), красногорск
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Москва, Елена Афанасьева, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, ЛДПР, Александр Бортников, Московская область (Подмосковье), Красногорск
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Сенатор СФ Афанасьева призвала снять мораторий на смертную казнь для террористов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в Telegram-канале.
"Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос", — написала она.

Теракт в "Крокусе"

Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, его до сих пор тушат.
По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.
Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 16:37
По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянская областьМоскваЕлена АфанасьеваВладимир ПутинМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусСледственный комитет России (СК РФ)Крокус Сити ХоллЛДПРАлександр БортниковМосковская область (Подмосковье)Красногорск
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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