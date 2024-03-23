https://ria.ru/20240323/terakt-1935342526.html

В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2024

В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:10

2024-03-23T18:10

2024-03-23T19:58

теракт в "крокус сити холле"

россия

брянская область

москва

елена афанасьева

владимир путин

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Граждане России ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму, заявила сенатор, член ЛДПР Елена Афанасьева в Telegram-канале."Для террористов только смертная казнь! Нет оправдания ни религиозными, ни национальными причинам совершения террористических актов. Россияне ожидают от законодателя снятия моратория на применения смертной казни по ряду тяжелейших преступлений! Уже нельзя больше задвигать этот вопрос", — написала она.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар, его до сих пор тушат.По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. Еще 140 человек пострадали.Утром в субботу глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент России пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

брянская область

москва

московская область (подмосковье)

красногорск

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T18:10 true PT1M18S

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россия, брянская область, москва, елена афанасьева, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, лдпр, александр бортников, московская область (подмосковье), красногорск