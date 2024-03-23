МИД Египта выразил солидарность с россиянами из-за трагедии в "Крокусе"
Глава МИД Египта выразил солидарность с россиянами из-за трагедии в "Крокусе"
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил солидарность с народом России в связи с терактом в "Крокус сити холле" и решительно осудил атаку террористов, сообщили в МИД РФ.
"С. Шукри решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холл", выразил солидарность с российским народом в связи с произошедшими трагическими событиями. Передал соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится о телефонном разговоре двух министров в сообщении на сайте МИД РФ.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. МВД позже опровергло информацию, что задержанные были гражданами РФ, отметив, что все они являются иностранными гражданами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.