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"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:01 23.03.2024 (обновлено: 18:44 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"
Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T18:01
2024-03-23T18:44
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935264004_0:361:807:815_1920x0_80_0_0_c34695b3544ed4188eba46ac2671ee55.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил оружием, а также о жизни в хостеле на севере Москвы – но стройная картина случившегося из этого пока не складывается.Как следует из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту Владимиру Путину, по делу о теракте в "Крокусе" задержаны все четыре исполнителя, плюс еще семь человек, но их роли пока не раскрываются.По видео допросов известно, как выглядят три из четырех исполнителей, а также известны четыре имени, которые звучат как Фариддун Шамсутдин, Абдулло, Мухаммад (фамилии не названы) и Раджаб Ализаде.Точнее сказать сложно, поскольку все задержанные, попавшие на видео, крайне плохо говорят по-русски (или делают вид, что говорят плохо), а один из них общается с оперативниками по-таджикски через переводчика.Судя по допросу Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги": через Telegram с ним связался человек "без имени, фамилии", называвший себя "помощником проповедника", и предложил за полмиллиона рублей "убивать людей, без разницы кого". Половину суммы, по словам Фариддуна, ему перечислили на карточку. В другом месте, впрочем, Фариддун упоминает об общей сумме "где-то [в] миллион".Имя проповедника, о котором говорит подозреваемый, не называется, однако молодой человек признался, что слушал его "уроки, проповеди", и именно как к преданному слушателю на него вышел "помощник".Упоминается Турция, откуда он прилетел в Россию за 2,5 недели до теракта. Встречался ли он там с "проповедником" или его людьми, неясно – задержанный утверждает, что летал в эту страну "ради документов, здесь закончились".Координаты места теракта "помощник проповедника" также передал сам, он же обеспечил оружием. Каким именно, в ролике не упоминается, но, по видео и фото с места трагедии, они пользовались автоматами Калашникова. Один из фигурантов упомянул, что оружие они выбросили по пути из Москвы в Брянскую область.На допросах других задержанных "помощник проповедника" и кураторы из Telegram уже не фигурируют, но становится известно, что участники группы жили вместе в хостеле на севере Москвы "15-20 дней, около месяца" до теракта.Едва ли они были старыми друзьями: как рассказал один из допрашиваемых, с Абдулло они познакомились через Telegram "10-12 дней назад". При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему показал оперативник, а переводчица с его слов пояснила: Абдулло "был с ними" (исполнителями теракта).Автомобиль – вероятно, тот самый белый Renault, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной – по словам одного из фигурантов, они купили у родственников Абдулло, "хотели работать такси".Стройная картина из фрагментов допросов задержанных не складывается: неясно, что именно связывало этих людей, и какими мотивами они руководствовались, устраивая – по данным следствия – один из самых кровавых терактов в истории России.Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все четыре подозреваемых исполнителей теракта — иностранцы. Российских паспортов у них нет.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.По данным СК РФ, погибли 133 человек, Маргарита Симоньян сообщала о 143 – это больше, чем при теракте на "Норд-Осте" 22 года назад.Согласно информации ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Как сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на предварительные данные, на Украине для террористов было подготовлено "окно" для перехода госграницы. По его словам, Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
москва
турция
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
2024-03-23T18:01
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PT3M00S
Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус"
Допрос предполагаемого главаря банды, атаковавшей "Крокус"
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россия, украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), москва, турция
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Москва, Турция
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"

Подозреваемые рассказали, почему устроили бойню в "Крокус Сити Холле""

Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"
Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в Крокусе
Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил оружием, а также о жизни в хостеле на севере Москвы – но стройная картина случившегося из этого пока не складывается.
Как следует из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту Владимиру Путину, по делу о теракте в "Крокусе" задержаны все четыре исполнителя, плюс еще семь человек, но их роли пока не раскрываются.
По видео допросов известно, как выглядят три из четырех исполнителей, а также известны четыре имени, которые звучат как Фариддун Шамсутдин, Абдулло, Мухаммад (фамилии не названы) и Раджаб Ализаде.
Точнее сказать сложно, поскольку все задержанные, попавшие на видео, крайне плохо говорят по-русски (или делают вид, что говорят плохо), а один из них общается с оперативниками по-таджикски через переводчика.
Судя по допросу Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги": через Telegram с ним связался человек "без имени, фамилии", называвший себя "помощником проповедника", и предложил за полмиллиона рублей "убивать людей, без разницы кого". Половину суммы, по словам Фариддуна, ему перечислили на карточку. В другом месте, впрочем, Фариддун упоминает об общей сумме "где-то [в] миллион".
Имя проповедника, о котором говорит подозреваемый, не называется, однако молодой человек признался, что слушал его "уроки, проповеди", и именно как к преданному слушателю на него вышел "помощник".
Упоминается Турция, откуда он прилетел в Россию за 2,5 недели до теракта. Встречался ли он там с "проповедником" или его людьми, неясно – задержанный утверждает, что летал в эту страну "ради документов, здесь закончились".
Координаты места теракта "помощник проповедника" также передал сам, он же обеспечил оружием. Каким именно, в ролике не упоминается, но, по видео и фото с места трагедии, они пользовались автоматами Калашникова. Один из фигурантов упомянул, что оружие они выбросили по пути из Москвы в Брянскую область.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
Вчера, 15:39
На допросах других задержанных "помощник проповедника" и кураторы из Telegram уже не фигурируют, но становится известно, что участники группы жили вместе в хостеле на севере Москвы "15-20 дней, около месяца" до теракта.
Едва ли они были старыми друзьями: как рассказал один из допрашиваемых, с Абдулло они познакомились через Telegram "10-12 дней назад". При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему показал оперативник, а переводчица с его слов пояснила: Абдулло "был с ними" (исполнителями теракта).
Автомобиль – вероятно, тот самый белый Renault, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной – по словам одного из фигурантов, они купили у родственников Абдулло, "хотели работать такси".
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Вчера, 16:37
Стройная картина из фрагментов допросов задержанных не складывается: неясно, что именно связывало этих людей, и какими мотивами они руководствовались, устраивая – по данным следствия – один из самых кровавых терактов в истории России.
Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все четыре подозреваемых исполнителей теракта — иностранцы. Российских паспортов у них нет.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
По данным СК РФ, погибли 133 человек, Маргарита Симоньян сообщала о 143 – это больше, чем при теракте на "Норд-Осте" 22 года назад.
Согласно информации ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.
Как сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на предварительные данные, на Украине для террористов было подготовлено "окно" для перехода госграницы. По его словам, Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние".
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)МоскваТурция
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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