https://ria.ru/20240323/terakt-1935341238.html

"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"

"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"

Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T18:01

2024-03-23T18:01

2024-03-23T18:44

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

происшествия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил оружием, а также о жизни в хостеле на севере Москвы – но стройная картина случившегося из этого пока не складывается.Как следует из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту Владимиру Путину, по делу о теракте в "Крокусе" задержаны все четыре исполнителя, плюс еще семь человек, но их роли пока не раскрываются.По видео допросов известно, как выглядят три из четырех исполнителей, а также известны четыре имени, которые звучат как Фариддун Шамсутдин, Абдулло, Мухаммад (фамилии не названы) и Раджаб Ализаде.Точнее сказать сложно, поскольку все задержанные, попавшие на видео, крайне плохо говорят по-русски (или делают вид, что говорят плохо), а один из них общается с оперативниками по-таджикски через переводчика.Судя по допросу Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги": через Telegram с ним связался человек "без имени, фамилии", называвший себя "помощником проповедника", и предложил за полмиллиона рублей "убивать людей, без разницы кого". Половину суммы, по словам Фариддуна, ему перечислили на карточку. В другом месте, впрочем, Фариддун упоминает об общей сумме "где-то [в] миллион".Имя проповедника, о котором говорит подозреваемый, не называется, однако молодой человек признался, что слушал его "уроки, проповеди", и именно как к преданному слушателю на него вышел "помощник".Упоминается Турция, откуда он прилетел в Россию за 2,5 недели до теракта. Встречался ли он там с "проповедником" или его людьми, неясно – задержанный утверждает, что летал в эту страну "ради документов, здесь закончились".Координаты места теракта "помощник проповедника" также передал сам, он же обеспечил оружием. Каким именно, в ролике не упоминается, но, по видео и фото с места трагедии, они пользовались автоматами Калашникова. Один из фигурантов упомянул, что оружие они выбросили по пути из Москвы в Брянскую область.На допросах других задержанных "помощник проповедника" и кураторы из Telegram уже не фигурируют, но становится известно, что участники группы жили вместе в хостеле на севере Москвы "15-20 дней, около месяца" до теракта.Едва ли они были старыми друзьями: как рассказал один из допрашиваемых, с Абдулло они познакомились через Telegram "10-12 дней назад". При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему показал оперативник, а переводчица с его слов пояснила: Абдулло "был с ними" (исполнителями теракта).Автомобиль – вероятно, тот самый белый Renault, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной – по словам одного из фигурантов, они купили у родственников Абдулло, "хотели работать такси".Стройная картина из фрагментов допросов задержанных не складывается: неясно, что именно связывало этих людей, и какими мотивами они руководствовались, устраивая – по данным следствия – один из самых кровавых терактов в истории России.Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все четыре подозреваемых исполнителей теракта — иностранцы. Российских паспортов у них нет.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.По данным СК РФ, погибли 133 человек, Маргарита Симоньян сообщала о 143 – это больше, чем при теракте на "Норд-Осте" 22 года назад.Согласно информации ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Как сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на предварительные данные, на Украине для террористов было подготовлено "окно" для перехода госграницы. По его словам, Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), москва, турция