"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил оружием, а также о жизни в хостеле на севере Москвы – но стройная картина случившегося из этого пока не складывается.Как следует из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту Владимиру Путину, по делу о теракте в "Крокусе" задержаны все четыре исполнителя, плюс еще семь человек, но их роли пока не раскрываются.По видео допросов известно, как выглядят три из четырех исполнителей, а также известны четыре имени, которые звучат как Фариддун Шамсутдин, Абдулло, Мухаммад (фамилии не названы) и Раджаб Ализаде.Точнее сказать сложно, поскольку все задержанные, попавшие на видео, крайне плохо говорят по-русски (или делают вид, что говорят плохо), а один из них общается с оперативниками по-таджикски через переводчика.Судя по допросу Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги": через Telegram с ним связался человек "без имени, фамилии", называвший себя "помощником проповедника", и предложил за полмиллиона рублей "убивать людей, без разницы кого". Половину суммы, по словам Фариддуна, ему перечислили на карточку. В другом месте, впрочем, Фариддун упоминает об общей сумме "где-то [в] миллион".Имя проповедника, о котором говорит подозреваемый, не называется, однако молодой человек признался, что слушал его "уроки, проповеди", и именно как к преданному слушателю на него вышел "помощник".Упоминается Турция, откуда он прилетел в Россию за 2,5 недели до теракта. Встречался ли он там с "проповедником" или его людьми, неясно – задержанный утверждает, что летал в эту страну "ради документов, здесь закончились".Координаты места теракта "помощник проповедника" также передал сам, он же обеспечил оружием. Каким именно, в ролике не упоминается, но, по видео и фото с места трагедии, они пользовались автоматами Калашникова. Один из фигурантов упомянул, что оружие они выбросили по пути из Москвы в Брянскую область.На допросах других задержанных "помощник проповедника" и кураторы из Telegram уже не фигурируют, но становится известно, что участники группы жили вместе в хостеле на севере Москвы "15-20 дней, около месяца" до теракта.Едва ли они были старыми друзьями: как рассказал один из допрашиваемых, с Абдулло они познакомились через Telegram "10-12 дней назад". При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему показал оперативник, а переводчица с его слов пояснила: Абдулло "был с ними" (исполнителями теракта).Автомобиль – вероятно, тот самый белый Renault, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной – по словам одного из фигурантов, они купили у родственников Абдулло, "хотели работать такси".Стройная картина из фрагментов допросов задержанных не складывается: неясно, что именно связывало этих людей, и какими мотивами они руководствовались, устраивая – по данным следствия – один из самых кровавых терактов в истории России.Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все четыре подозреваемых исполнителей теракта — иностранцы. Российских паспортов у них нет.Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.По данным СК РФ, погибли 133 человек, Маргарита Симоньян сообщала о 143 – это больше, чем при теракте на "Норд-Осте" 22 года назад.Согласно информации ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.Как сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на предварительные данные, на Украине для террористов было подготовлено "окно" для перехода госграницы. По его словам, Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние".Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
Допрос одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
россия, украина, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), москва, турция
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Москва, Турция
"Помощник проповедника". Что известно о задержанных за бойню в "Крокусе"
Подозреваемые рассказали, почему устроили бойню в "Крокус Сити Холле""
Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"
Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Подозреваемые в теракте в "Крокус сити холле" рассказали о "помощнике проповедника", который через Telegram обещал заплатить за массовое убийство и обеспечил оружием, а также о жизни в хостеле на севере Москвы – но стройная картина случившегося из этого пока не складывается.
Как следует из доклада директора ФСБ Александра Бортникова президенту Владимиру Путину, по делу о теракте в "Крокусе" задержаны все четыре исполнителя, плюс еще семь человек, но их роли пока не раскрываются.
По видео допросов известно, как выглядят три из четырех исполнителей, а также известны четыре имени, которые звучат как Фариддун Шамсутдин, Абдулло, Мухаммад (фамилии не названы) и Раджаб Ализаде.
Точнее сказать сложно, поскольку все задержанные, попавшие на видео, крайне плохо говорят по-русски (или делают вид, что говорят плохо), а один из них общается с оперативниками по-таджикски через переводчика.
Судя по допросу Фариддуна Шамсутдина, теракт был совершен "за деньги": через Telegram с ним связался человек "без имени, фамилии", называвший себя "помощником проповедника", и предложил за полмиллиона рублей "убивать людей, без разницы кого". Половину суммы, по словам Фариддуна, ему перечислили на карточку. В другом месте, впрочем, Фариддун упоминает об общей сумме "где-то [в] миллион".
Имя проповедника, о котором говорит подозреваемый, не называется, однако молодой человек признался, что слушал его "уроки, проповеди", и именно как к преданному слушателю на него вышел "помощник".
Упоминается Турция, откуда он прилетел в Россию за 2,5 недели до теракта. Встречался ли он там с "проповедником" или его людьми, неясно – задержанный утверждает, что летал в эту страну "ради документов, здесь закончились".
Координаты места теракта "помощник проповедника" также передал сам, он же обеспечил оружием. Каким именно, в ролике не упоминается, но, по видео и фото с места трагедии, они пользовались автоматами Калашникова. Один из фигурантов упомянул, что оружие они выбросили по пути из Москвы в Брянскую область.
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
Вчера, 15:39
На допросах других задержанных "помощник проповедника" и кураторы из Telegram уже не фигурируют, но становится известно, что участники группы жили вместе в хостеле на севере Москвы "15-20 дней, около месяца" до теракта.
Едва ли они были старыми друзьями: как рассказал один из допрашиваемых, с Абдулло они познакомились через Telegram "10-12 дней назад". При этом он опознал Абдулло по фотографии, которую ему показал оперативник, а переводчица с его слов пояснила: Абдулло "был с ними" (исполнителями теракта).
Автомобиль – вероятно, тот самый белый Renault, на котором террористы приехали к "Крокусу" и затем пытались скрыться на границе с Украиной – по словам одного из фигурантов, они купили у родственников Абдулло, "хотели работать такси".
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Вчера, 16:37
Стройная картина из фрагментов допросов задержанных не складывается: неясно, что именно связывало этих людей, и какими мотивами они руководствовались, устраивая – по данным следствия – один из самых кровавых терактов в истории России.
Как сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, все четыре подозреваемых исполнителей теракта — иностранцы. Российских паспортов у них нет.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел в пятницу вечером перед концертом: вооруженные люди начали расстреливать посетителей зала в упор, разбрасывая по ходу зажигательные шашки. Как передавал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем трагедии, через партер в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
По данным СКРФ, погибли 133 человек, Маргарита Симоньян сообщала о 143 – это больше, чем при теракте на "Норд-Осте" 22 года назад.
Согласно информации ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине и перейти границу с Украиной, имея соответствующие контакты на украинской стороне.
Как сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на предварительные данные, на Украине для террористов было подготовлено "окно" для перехода госграницы. По его словам, Россия "установит и покарает каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние".
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.