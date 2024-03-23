https://ria.ru/20240323/terakt-1935337891.html

МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами

МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами - РИА Новости, 24.03.2024

МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами

Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" оказались иностранцами, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-23T17:42

2024-03-23T17:42

2024-03-24T00:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

брянская область

ирина волк

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" оказались иностранцами, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Как пояснила Волк, в интернете распространяются недостоверные данные о "российском гражданстве" у этих людей."Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — написала она.Миграционные подразделения ведомства и ФСБ изучают основания, на которых злоумышленники оказались в России, и выясняют продолжительность пребывания каждого из них на территории страны, а также устанавливают адреса фактического проживания и другие данные.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" произошли стрельба и пожар. В здание ворвались трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека. Еще 140 человек пострадали.На следующее утро директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.Возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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россия, происшествия, брянская область, ирина волк, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)