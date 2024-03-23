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МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами - РИА Новости, 24.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:42 23.03.2024 (обновлено: 00:00 24.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935337891.html
МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами
МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами - РИА Новости, 24.03.2024
МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами
Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" оказались иностранцами, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-23T17:42
2024-03-24T00:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
происшествия
брянская область
ирина волк
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" оказались иностранцами, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.Как пояснила Волк, в интернете распространяются недостоверные данные о "российском гражданстве" у этих людей."Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — написала она.Миграционные подразделения ведомства и ФСБ изучают основания, на которых злоумышленники оказались в России, и выясняют продолжительность пребывания каждого из них на территории страны, а также устанавливают адреса фактического проживания и другие данные.В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" произошли стрельба и пожар. В здание ворвались трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека. Еще 140 человек пострадали.На следующее утро директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.Возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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россия, происшествия, брянская область, ирина волк, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Происшествия, Брянская область, Ирина Волк, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МВД заявило, что задержанные после теракта в "Крокусе" были иностранцами

МВД: задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" не являются россиянами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл"
Концертный зал Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Концертный зал "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Все задержанные по подозрению в теракте в "Крокусе" оказались иностранцами, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
Как пояснила Волк, в интернете распространяются недостоверные данные о "российском гражданстве" у этих людей.
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"Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", — написала она.
Миграционные подразделения ведомства и ФСБ изучают основания, на которых злоумышленники оказались в России, и выясняют продолжительность пребывания каждого из них на территории страны, а также устанавливают адреса фактического проживания и другие данные.
В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" произошли стрельба и пожар. В здание ворвались трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним официальным данным, жертвами теракта стали 133 человека. Еще 140 человек пострадали.
На следующее утро директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в нападении.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияПроисшествияБрянская областьИрина ВолкКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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