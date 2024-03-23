https://ria.ru/20240323/terakt-1935337106.html

Жители Челябинска несут цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе"

Жители Челябинска несут цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Челябинска несут цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе"

Жители Челябинска приносят цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал к памятнику Орленку в центре города в знак скорби о жертвах теракта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:40

2024-03-23T17:40

2024-03-23T17:45

теракт в "крокус сити холле"

челябинск

происшествия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар — РИА Новости. Жители Челябинска приносят цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал к памятнику Орленку в центре города в знак скорби о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Стихийный мемориал в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" появился у памятника "Орленок" на Алом поле в центре Челябинска в субботу. Жители города с самого утра несут к памятнику мягкие игрушки, цветы, свечи, некоторые приходят с детьми. Глава Челябинска Наталья Котова в субботу выразила глубочайшие соболезнования в связи с терактом, назвав случившееся страшной трагедией. "Страшная трагедия произошла в Подмосковье. Пострадали безоружные люди, которые просто пришли на концерт. Действия террористов поражают своими цинизмом и жестокостью. Нет тех слов, которые бы сейчас могли хоть как-то успокоить родных и близких погибших людей. Мои глубочайшие соболезнования. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба правительства региона подтвердила гибель южноуральца, жителя Сатки, в результате террористического акта. По поручению губернатора Алексея Текслера родственникам будет оказана вся необходимая помощь, также принято решение о выделении 1 миллиона рублей из областного бюджета. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинск, происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)