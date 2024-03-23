https://ria.ru/20240323/terakt-1935333502.html

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями из-за теракта в "Крокусе"

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Орбан направил письмо Путину с соболезнованиями из-за теракта в "Крокусе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями всем гражданам России в связи с терактом в Красногорске,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:20

2024-03-23T17:20

2024-03-23T17:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

виктор орбан

владимир путин

россия

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

венгрия

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БУДАПЕШТ, 23 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями всем гражданам России в связи с терактом в Красногорске, сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши агентству MTI."В письме премьер-министр Виктор Орбан выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и всем гражданам России в связи с жестоким террористическим актом в московском "Крокус сити холле", — сообщил Хаваши.Орбан указал, что Венгрия шокирована кадрами с погибшими, пострадавшими и разрушениями, и пожелал семьям погибших сил, а раненым скорейшего полного выздоровления."Венгрия привержена поддержке борьбы с терроризмом, поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить вклад в усиление международных антитеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи", - добавил в письме Орбан.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, виктор орбан, владимир путин, россия, крокус сити холл, московская область (подмосковье), венгрия