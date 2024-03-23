https://ria.ru/20240323/terakt-1935331874.html

Жительница Крыма рассказала, как опоздание в "Крокус" спасло ее жизнь

Жительница Крыма рассказала, как опоздание в "Крокус" спасло ее жизнь - РИА Новости, 23.03.2024

Жительница Крыма рассказала, как опоздание в "Крокус" спасло ее жизнь

Крымчанка Людмила Киприна рассказала РИА Новости, что опоздание на концерт в "Крокус Сити Холл" фактически спасло ей с сыном жизнь. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:14

2024-03-23T17:14

2024-03-23T17:14

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

республика крым

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Крымчанка Людмила Киприна рассказала РИА Новости, что опоздание на концерт в "Крокус Сити Холл" фактически спасло ей с сыном жизнь. "Приехали за десять минут до концерта и не успели толком пройти в зал, как услышали первые выстрелы, после чего выбежали на улицу... Было страшно и жутко. Мужчины смогли выбить дверь запасного выхода. Опоздание на концерт фактически спасло мне и сыну жизни", — сказала Киприна РИА Новости. Сейчас крымчанка находится в Москве в Центре крови ФМБА. "Я уже сдала кровь для всех, кому она будет нужна. Не знаю, чем еще можно помочь", — добавила Киприна. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html

республика крым

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, московская область (подмосковье), крокус сити холл