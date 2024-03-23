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Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:08 23.03.2024 (обновлено: 18:06 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935330829.html
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста - РИА Новости, 23.03.2024
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T17:08
2024-03-23T18:06
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
брянская область
москва
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале СК России."В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — говорится в сообщении.Сам мужчина, которого зовут Михаил, рассказал телеканалу "Россия 24", что почти моментально принял решение атаковать террориста."Медлить было нельзя. Только секунда ушла на размышления, после чего Михаил оттолкнул жену в безопасное место, а сам прыгнул на террориста и схватился одной рукой за оружие, а второй начал бить по его голове", — говорится в материале канала.По словам героя, террорист пытался вырваться, но он его удержал захватом за шею. Тогда же на помощь подоспел другой мужчина, который оглушил преступника."Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника. Он совершил ошибку, оставшись один", — рассказал Михаил.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером накануне. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал и начала расстреливать людей. Затем они подожгли помещение. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв составило 143.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее спрятано в тайнике. После нападения преступники пытались скрыться на машине. Они намеревались перейти украинскую границу, где имели соответствующие контакты. Тем не менее их задержали. Всего поймали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
Воробьев на месте завалов в "Крокусе"
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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе"
Работа следователей на месте теракта в "Крокусе".
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крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, брянская область, москва, россия, александр бастрыкин, владимир путин, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста

СК: Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале СК России.
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — говорится в сообщении.
Сам мужчина, которого зовут Михаил, рассказал телеканалу "Россия 24", что почти моментально принял решение атаковать террориста.
"Медлить было нельзя. Только секунда ушла на размышления, после чего Михаил оттолкнул жену в безопасное место, а сам прыгнул на террориста и схватился одной рукой за оружие, а второй начал бить по его голове", — говорится в материале канала.
По словам героя, террорист пытался вырваться, но он его удержал захватом за шею. Тогда же на помощь подоспел другой мужчина, который оглушил преступника.
"Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника. Он совершил ошибку, оставшись один", — рассказал Михаил.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером накануне. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал и начала расстреливать людей. Затем они подожгли помещение. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв составило 143.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее спрятано в тайнике. После нападения преступники пытались скрыться на машине. Они намеревались перейти украинскую границу, где имели соответствующие контакты. Тем не менее их задержали. Всего поймали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в атаке.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияБрянская областьМоскваРоссияАлександр БастрыкинВладимир ПутинМаргарита СимоньянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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