https://ria.ru/20240323/terakt-1935330829.html

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста - РИА Новости, 23.03.2024

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:08

2024-03-23T17:08

2024-03-23T18:06

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

брянская область

москва

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в "Крокус Сити Холле", сообщается в Telegram-канале СК России."В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", — говорится в сообщении.Сам мужчина, которого зовут Михаил, рассказал телеканалу "Россия 24", что почти моментально принял решение атаковать террориста."Медлить было нельзя. Только секунда ушла на размышления, после чего Михаил оттолкнул жену в безопасное место, а сам прыгнул на террориста и схватился одной рукой за оружие, а второй начал бить по его голове", — говорится в материале канала.По словам героя, террорист пытался вырваться, но он его удержал захватом за шею. Тогда же на помощь подоспел другой мужчина, который оглушил преступника."Это был ужас. Я понимал, что если промедлю, то и меня, и жену он убьет. Я должен был напасть на этого преступника. Он совершил ошибку, оставшись один", — рассказал Михаил.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером накануне. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал и начала расстреливать людей. Затем они подожгли помещение. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв составило 143.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее спрятано в тайнике. После нападения преступники пытались скрыться на машине. Они намеревались перейти украинскую границу, где имели соответствующие контакты. Тем не менее их задержали. Всего поймали 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Воробьев на месте завалов в "Крокусе" Воробьев на месте завалов в "Крокусе" 2024-03-23T17:08 true PT2M14S

Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T17:08 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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