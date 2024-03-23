https://ria.ru/20240323/terakt-1935330167.html

Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине, заявил МИД

Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2024

Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине, заявил МИД

Москва будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы мировое сообщество очнулось от "западного дурмана" вседозволенности Киева, заявила официальный... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T17:04

2024-03-23T17:04

2024-03-23T17:05

теракт в "крокус сити холле"

россия

киев

мария захарова

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы мировое сообщество очнулось от "западного дурмана" вседозволенности Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы будем заниматься и предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы международное сообществе наконец очнулось от этого западного дурмана, от этого западного гипноза вседозволенности под предлогом некоего противодействия России, вседозволенности киевского режима", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24", комментируя планы РФ на международной арене в связи с терактом в "Крокус сити холл" в Подмосковье.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

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россия, киев, мария захарова, крокус сити холл