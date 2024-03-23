Машков назвал теракт в "Крокус Сити Холл" зверством и бесчеловечностью

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков в Telegram-канале СТД выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле", отметив, что им хотели "запугать" россиян, но одна из особенностей русских людей – объединяться в самых сложных ситуациях, чтобы вместе бороться с несправедливостью. "Нас всех потрясли новости о чудовищной трагедии в "Крокус Сити Холле". Это зверство и бесчеловечность нельзя понять. Приношу самые глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами и желаем здоровья тем, кому удалось спастись", - заявил Машков. Он выразил уверенность, что этим терактом хотели "запугать" россиян. "Я уверен, что все, кто совершил этот подлый и циничный теракт, понесут наказание за совершенное. Этим терактом нас хотели запугать. Но одна из особенностей русских людей – объединяться в самых сложных ситуациях, чтобы вместе бороться с несправедливостью", - отметил председатель Союза. Машков напомнил, что 24 марта в стране объявлен общенациональным днём траура. "Проведите его со своими близкими. А потом надо жить дальше, каждому на своем месте добросовестно делая свою работу, помогая пострадавшим. Особенно хочется поблагодарить всех тех, кто непрерывно борется за жизнь пострадавших. Низкий вам поклон и спасибо за то, что вы делаете!" - заключил он. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Цветы у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков в Telegram-канале СТД выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле", отметив, что им хотели "запугать" россиян, но одна из особенностей русских людей – объединяться в самых сложных ситуациях, чтобы вместе бороться с несправедливостью.
"Нас всех потрясли новости о чудовищной трагедии в "Крокус Сити Холле". Это зверство и бесчеловечность нельзя понять. Приношу самые глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами и желаем здоровья тем, кому удалось спастись", - заявил Машков.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Он выразил уверенность, что этим терактом хотели "запугать" россиян.
"Я уверен, что все, кто совершил этот подлый и циничный теракт, понесут наказание за совершенное. Этим терактом нас хотели запугать. Но одна из особенностей русских людей – объединяться в самых сложных ситуациях, чтобы вместе бороться с несправедливостью", - отметил председатель Союза.
Машков напомнил, что 24 марта в стране объявлен общенациональным днём траура. "Проведите его со своими близкими. А потом надо жить дальше, каждому на своем месте добросовестно делая свою работу, помогая пострадавшим. Особенно хочется поблагодарить всех тех, кто непрерывно борется за жизнь пострадавших. Низкий вам поклон и спасибо за то, что вы делаете!" - заключил он.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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