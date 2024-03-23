https://ria.ru/20240323/terakt-1935327821.html

Запад вынужденно сменил риторику о теракте в "Крокусе", заявили в МИД

Запад вынужденно сменил риторику о теракте в "Крокусе", заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2024

Запад вынужденно сменил риторику о теракте в "Крокусе", заявили в МИД

Мировое большинство вынудило Запад четко осудить теракт в "Крокус сити холле", Москва начала получать сигналы о намерении западных стран ужесточить риторику по... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:57

2024-03-23T16:57

2024-03-23T16:57

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

москва

россия

владимир путин

мария захарова

маргарита симоньян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мировое большинство вынудило Запад четко осудить теракт в "Крокус сити холле", Москва начала получать сигналы о намерении западных стран ужесточить риторику по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24". Захарова предположила, что на Западе изначально собирались не осуждать теракт, а ограничиться общими фразами о сожалении и сочувствии. "Мировое большинство буквально вынудило их изменить риторику, и даже в течение вчерашнего вечера и ночи они спешно переписывали свои пресс-релизы. Сегодня с утра мы даже начали получать дополнительные от западных стран сигналы о том, что они обязательно усилят риторику", - заявила официальный представитель МИД. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, москва, россия, владимир путин, мария захарова, маргарита симоньян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)