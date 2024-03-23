https://ria.ru/20240323/terakt-1935325640.html

Грызлов назвал напавших на "Крокус" неонацистами, возрожденными Украиной

Грызлов назвал напавших на "Крокус" неонацистами, возрожденными Украиной - РИА Новости, 23.03.2024

Грызлов назвал напавших на "Крокус" неонацистами, возрожденными Украиной

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал напавших на людей в подмосковном "Крокус сити холле" неонацистами, которых "возродила Украина и ее нацистский... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:46

2024-03-23T16:46

2024-03-23T16:46

теракт в "крокус сити холле"

борис грызлов

московская область (подмосковье)

россия

украина

крокус сити холл

в мире

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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал напавших на людей в подмосковном "Крокус сити холле" неонацистами, которых "возродила Украина и ее нацистский режим". По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти ее, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. "Те, кто пришел в здание "Крокус сити холл", кто стрелял в безоружных людей, поджигал, – это неонацисты, которых возродила Украина и ее нацистский режим. Мы сравниваем этот теракт с событиями 22 марта 1943 года – сжиганием Хатыни. Мы вспоминаем этот же почерк и в украинском Доме профсоюзов, когда убивали и сжигали тех, кто протестовал против военного переворота в Украине", - приводит слова Грызлова белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня". Посол РФ подчеркнул, что спецслужбы России сумели задержать подозреваемых, в том числе несколько человек, которые на машине были задержаны в Брянской области недалеко от границы с Украиной. "И как показывают уже первичные опросы, они следовали на Украину, чтобы сбежать из России и получить там пристанище. Украинский режим сегодня воспринимается как анти-Россия. Его взрастили именно так. И специальная военная операция, которую проводит Россия, как раз направлена на то, чтобы убрать этот нацистский режим с территории Украины и вообще искоренить его из Европы", - подчеркнул Грызлов. Он указал на "поддержку этого нацистского режима во многих странах Европы, в первую очередь, странах Балтии". "Сегодня мы проводим специальную военную операцию (на Украине – ред.). Ее цели были заявлены президентом России Владимиром Путиным. Они, безусловно, будут выполнены. И эти теракты, по всей вероятности, запланированы преступным украинским режимом, чтобы разбить сплочение наших граждан России. Но этого им добиться не удастся. Как показали выборы, попытки зайти на территорию России, захватить села и деревни в Белгородской области не привели к испугу нашего населения, а стали источником сплочения… И то, что произошло 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле", безусловно, еще больше сплотит наш народ", - сказал дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отмечал, что главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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борис грызлов, московская область (подмосковье), россия, украина, крокус сити холл, в мире