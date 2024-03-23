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Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:41 23.03.2024 (обновлено: 16:52 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935324455.html
Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие
Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие - РИА Новости, 23.03.2024
Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие
На допросе третий подозреваемый в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:41
2024-03-23T16:52
теракт в "крокус сити холле"
брянская область
происшествия
владимир рогов
маргарита симоньян
крокус сити холл
крокус
россия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На допросе третий подозреваемый в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками, следует из видео, опубликованного в телеграм-каналах."Раджаб Ализаде. [Выбросили оружие] Где-то на дорогу… Здесь", - сказал задержанный на очень плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие после теракта в "Крокусе".По его словам, при задержании автоматы уже были не при них, в Брянскую область они приехали уже без оружия. Однако ответить на вопрос, где именно задержанные выбросили оружие, молодой человек не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают".Ранее короткое видео с этим же человеком сразу после задержания опубликовал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. А ролики с допросами еще двух фигурантов появились в телеграм-канале Маргариты Симоньян.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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брянская область, происшествия, владимир рогов, маргарита симоньян, крокус сити холл, крокус, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Брянская область, Происшествия, Владимир Рогов, Маргарита Симоньян, Крокус Сити Холл, Крокус, Россия
Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие

Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде

На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на Крокус в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На допросе третий подозреваемый в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками, следует из видео, опубликованного в телеграм-каналах.
"Раджаб Ализаде. [Выбросили оружие] Где-то на дорогу… Здесь", - сказал задержанный на очень плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие после теракта в "Крокусе".
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
По его словам, при задержании автоматы уже были не при них, в Брянскую область они приехали уже без оружия. Однако ответить на вопрос, где именно задержанные выбросили оружие, молодой человек не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают".
Ранее короткое видео с этим же человеком сразу после задержания опубликовал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. А ролики с допросами еще двух фигурантов появились в телеграм-канале Маргариты Симоньян.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Брянская областьПроисшествияВладимир РоговМаргарита СимоньянКрокус Сити ХоллКрокусРоссия
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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