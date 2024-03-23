https://ria.ru/20240323/terakt-1935324455.html

Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие

Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие - РИА Новости, 23.03.2024

Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" заявил, что выбросил оружие

На допросе третий подозреваемый в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:52

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

происшествия

владимир рогов

маргарита симоньян

крокус сити холл

крокус

россия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. На допросе третий подозреваемый в теракте в "Крокусе" представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками, следует из видео, опубликованного в телеграм-каналах."Раджаб Ализаде. [Выбросили оружие] Где-то на дорогу… Здесь", - сказал задержанный на очень плохом русском языке на вопрос, куда они с подельниками сбросили оружие после теракта в "Крокусе".По его словам, при задержании автоматы уже были не при них, в Брянскую область они приехали уже без оружия. Однако ответить на вопрос, где именно задержанные выбросили оружие, молодой человек не смог, переадресовывая вопрос "своим друзьям", которые "лучше знают".Ранее короткое видео с этим же человеком сразу после задержания опубликовал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. А ролики с допросами еще двух фигурантов появились в телеграм-канале Маргариты Симоньян.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, происшествия, владимир рогов, маргарита симоньян, крокус сити холл, крокус, россия