https://ria.ru/20240323/terakt-1935324342.html

Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин

Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2024

Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что заказчики и финансисты теракта в подмосковном "Крокус сити холле" очевидны, а "цинизм и беспринципность... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:41

2024-03-23T16:55

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

денис пушилин

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что заказчики и финансисты теракта в подмосковном "Крокус сити холле" очевидны, а "цинизм и беспринципность украинского режима и тех, кто управляет им", известны."С 2014 года мы сталкиваемся с проявлением терроризма по отношению к мирному населению республики со стороны киевского режима. И знаем цинизм, варварство, беспринципность украинского режима и тех, кто управляет им скрыто и открыто, косвенно и явно. Для нас очевидно, кто является заказчиком, кто является финансистом данного чудовищного террористического акта", - подчеркнул Пушилин.Он сообщил, что в связи с трагедией в ДНР с субботы отменены развлекательные и спортивные мероприятия, массовых мероприятия в регионе уже давно не проводится в связи с оперативной обстановкой.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

украина

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крокус сити холл, денис пушилин, московская область (подмосковье), украина