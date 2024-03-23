https://ria.ru/20240323/terakt-1935324342.html
Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин
Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2024
Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что заказчики и финансисты теракта в подмосковном "Крокус сити холле" очевидны, а "цинизм и беспринципность... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:41
2024-03-23T16:41
2024-03-23T16:55
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
денис пушилин
московская область (подмосковье)
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что заказчики и финансисты теракта в подмосковном "Крокус сити холле" очевидны, а "цинизм и беспринципность украинского режима и тех, кто управляет им", известны."С 2014 года мы сталкиваемся с проявлением терроризма по отношению к мирному населению республики со стороны киевского режима. И знаем цинизм, варварство, беспринципность украинского режима и тех, кто управляет им скрыто и открыто, косвенно и явно. Для нас очевидно, кто является заказчиком, кто является финансистом данного чудовищного террористического акта", - подчеркнул Пушилин.Он сообщил, что в связи с трагедией в ДНР с субботы отменены развлекательные и спортивные мероприятия, массовых мероприятия в регионе уже давно не проводится в связи с оперативной обстановкой.
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крокус сити холл, денис пушилин, московская область (подмосковье), украина
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Денис Пушилин, Московская область (Подмосковье), Украина
Очевидно, кто является заказчиком теракта в "Крокусе", заявил Пушилин
Пушилин заявил, что заказчики и финансисты теракта в "Крокусе" очевидны