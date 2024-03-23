https://ria.ru/20240323/terakt-1935319953.html

СК уточнил данные о погибших при теракте в "Крокусе"

СК уточнил данные о погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

СК уточнил данные о погибших при теракте в "Крокусе"

Число погибших после теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:25

2024-03-23T16:25

2024-03-23T22:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

крокус

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Число погибших после теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 133, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", — говорится в заявлении.Как уточнили в Депздраве Подмосковья, пострадали 140 человек, из них 31 получает помощь амбулаторно, еще троих выписали.Теракт в "Крокусе"Накануне вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницах находятся 93 человека.Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.По информации ведомства, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти границу. Террористы имели контакты на Украине и использовали оружие, заранее приготовленное в тайнике, идет поиск их пособников.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Владимир Путин пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением. Он подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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Работа следователей на месте теракта в "Крокусе" Работа следователей на месте теракта в "Крокусе". 2024-03-23T16:25 true PT1M18S

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T16:25 true PT0M33S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, крокус, московская область (подмосковье), красногорск, россия, александр бортников