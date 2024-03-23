https://ria.ru/20240323/terakt-1935317451.html

Таджикистан опроверг данные о предполагаемых участниках теракта в "Крокусе"

Таджикистан опроверг данные о предполагаемых участниках теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Таджикистан опроверг данные о предполагаемых участниках теракта в "Крокусе"

Двое граждан Таджикистана, которые были в полицейских ориентировках, распространяемых СМИ, не причастны к теракту, отмечается в официальном заявлении МВД... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:15

2024-03-23T16:15

2024-03-23T18:28

теракт в "крокус сити холле"

брянская область

владимир путин

маргарита симоньян

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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ДУШАНБЕ, 23 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое граждан Таджикистана, которые были в полицейских ориентировках, распространяемых СМИ, не причастны к теракту, отмечается в официальном заявлении МВД страны. "Двое граждан Таджикистана, которые были в полицейских ориентировках... не причастны к теракту. Как минимум двое из них - Риводжддин Исмонов и Махмадрасул Насриддинов - не имеют отношения к случившемуся, так как еще в ноябре 2023 года вернулись из России и с тех пор находятся в Таджикистане и проживают по месту жительства", - сообщает правоохранительное ведомство на своем официальном сайте. Третье лицо в ориентировке - гражданин Таджикистана Рустам Назаров, по сведениям МВД, в настоящее время работает таксистом и живет в Самаре. "В момент совершения террористического акта в "Крокус сити холле" он находился в городе Самаре, и не имеет отношения к данному преступлению", - отмечает МВД Таджикистана. МИД страны по этому вопросу комментариев пока не дает. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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брянская область, владимир путин, маргарита симоньян, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), крокус, происшествия