https://ria.ru/20240323/terakt-1935294025.html

Макрон выразил солидарность с народом России после теракта в "Крокусе"

Макрон выразил солидарность с народом России после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Макрон выразил солидарность с народом России после теракта в "Крокусе"

Франция решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает солидарность с российским народом, заявил в субботу французский президент... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:12

2024-03-23T15:12

2024-03-23T15:13

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эммануэль макрон

франция

московская область (подмосковье)

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ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Франция решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает солидарность с российским народом, заявил в субботу французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X. "Франция решительно осуждает террористическую атаку в Москве… Солидарность с семьями жертв, пострадавших и с российским народом", - написал он.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили,Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

франция

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эммануэль макрон, франция, московская область (подмосковье)